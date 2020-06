Trier/Saarburg : Fast fünf Jahre Freiheitsstrafe für Drogenhandel

Eine Statue der Justitia, Symbol für Gerechtigkeit und Rechtspflege. Foto: dpa Foto: picture alliance / David-Wolfgan/David-Wolfgang Ebener

Trier/Saarburg Das Landgericht Trier hat einen Mann wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in fünf Fällen sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt.



Dies hat der Medienreferent des Gerichts mitgeteilt. Wie es weiter hieß, hat das Gericht angeordnet, dass der Mann, der zuletzt im Landkreis Merzig-Wadern gewohnt hat und sich seit Anfang Dezember in Untersuchungshaft befindet, in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Das Urteil ist laut dem Medienreferenten noch nicht rechtskräftig.