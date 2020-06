Prozess am Landgericht Trier : Wegen eines Autounfalls bei Drogenschmuggel erwischt

Hermeskeil/Neunkirchen/Trier Landgericht Trier verurteilt Mann aus dem Saarland zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe.

Ein 33-jähriger Mann aus dem Saarland ist vor dem Landgericht Trier zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. „Der Angeklagte ist schuldig des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in fünf Fällen“, heißt es in dem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. Die Einziehung des Wertes der Taterträge in Höhe von 32 000 Euro in das Vermögen des Angeklagten werde angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft Trier hatte dem Angeklagten zur Last gelegt, zwischen Januar und Dezember 2019 in Leverkusen und Hermeskeil in fünf Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben, wobei er in einem Fall eine Schusswaffe oder sonstige Gegenstände mit sich geführt haben soll, die zur Verletzung von Menschen geeignet und bestimmt seien.

Der 33-Jährige soll in vier Fällen in Leverkusen jeweils ein Kilogramm Marihuana erworben und dieses anschließend in Neunkirchen weiterverkauft haben.

Am 8. Dezember 2019 hatte er auf der Bundesautobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Hermeskeil und der Landesgrenze zum Saarland auf der Lösterbachtalbrücke einen Unfall, nachdem er erneut etwa ein Kilogramm Marihuana in Leverkusen erworben haben soll, welches zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein soll.

Bei der Bergung des Fahrzeugs sei den Polizeibeamten Marihuanageruch aufgefallen und das Marihuana gefunden worden, teilt das Landgericht mit. Außerdem fanden die Ermittler im Fahrzeug unter anderem einen Teleskopschlagstock und bei dem jungen Mann, der sich inzwischen im Krankenhaus aufhielt, ein Einhandmesser.