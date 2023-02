Kommentar : Landrat mit Bodenhaftung

Stefan Metzdorf, Landrat des Kreises Trier-Saarburg. Foto: TV/Marion Maier

Dass Landrat Stefan Metzdorf einen eigenen Geschäftsbereich übernommen hat, zeigt: Er will nicht nur im Großen lenken, sondern packt in einem Bereich auch direkt selbst mit an. Das lässt ihn zusammen mit seiner stets guten Laune und offenen Art einmal mehr als Landrat mit Bodenhaftung erscheinen – im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der mit seinem Verhalten (viele Nebentätigkeiten, zu dem ein sehr gut dotiertes Amt im RWE-Aufsichtsrat gehörte) viele vor den Kopf gestoßen hat.