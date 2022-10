Internationale Beziehungen : Warum Landrat Stefan Metzdorf das belgisches Königspaar getroffen hat

Nach der Präsentation des Projekts am kreiseigenen Balthasar-Neumann-Technikums bot sich die Gelegenheit für ein Gruppenfoto: Landrat Stefan Metzdorf, Frau Schuh (vom Trierer Projekt Nestwärme, das bei dem Termin ebenfalls vorgestellt wurde), Ministerpräsident Ostbelgien Oliver Paasch, Frau Moske (Projekt Nestwärme), Königin Mathilde, König Philip-pe, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Dr. Michael Schäfer und Davina Berg vom BNT. Foto: TV/Pressestelle

Konblenz/Trier Landrat Stefan Metzdorf und Vertreter des kreiseigenen Balthasar-Neumann-Technikums haben dem belgischen Königspaar ein grenzüberschreitendes Technologieprojekt vorgestellt. Wie es dazu kam.

Beim Besuch des belgischen Königspaars in Rheinland-Pfalz vergangene Woche hatte auch Landrat Stefan Metzdorf die Gelegenheit, die royalen Gäste zu treffen. Zusammen mit dem Leiter des kreiseigenen Balthasar-Neumann-Technikums (BNT) in Trier, Dr. Michael Schäfer, stellte er König Philippe und Königin Mathilde auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz das Technologieprojekt Smart Energy 4.4 vor. Das Interreg-Projekt ist am BNT mit der Leitung und Koordination angesiedelt und läuft in Kooperation mit den vier Partnerländern Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland.

Präsentation beim Abendessen

Das grenzüberschreitende Bildungsprojekt stieß beim Königspaar auf großes Interesse. Bei einem Arbeitsessen erläuterten Landrat Metzdorf, Schulleiter Schäfer sowie Davina Berg als Dozentin am BNT die Details: Bei „Smart Energy“ geht es um die Fachkräfteintegration an den vier Standorten, an denen das Projekt verortet ist. Es befasst sich mit der Implementierung von Fort- und Weiterbildungsangeboten in Bildungseinrichtungen in den vier Ländern, die hier zusammenarbeiten. Dabei geht es um den großen Themenbereich der Energieeffizienz beim Bauen im Bestand.

Ziel: Fachkräfte für Arbeitsmarkt der Großregion qualifizieren

Der Landrat hob vor allem die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Kooperation hervor. Denn Ziel des Projektes ist es auch, die vor allem von kleineren und mittleren Unternehmen dringend benötigten Fachkräfte mit beruflichen Handlungskompetenzen auszustatten und sie damit für den Arbeitsmarkt in der Großregion zu qualifizieren.

Ministerpräsident von Ostbelgien, belgischer Botschafter und Königspaar sind sich einig in Analyse