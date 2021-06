Umwelt : Saarburger Landratsgarten – Heimische Königskerze trifft auf japanische Magnolie

Saarburg In dem noch jungen Saarburger Garten wachsen nicht nur heimische Arten. Ein Grund dafür ist in der Historie zu finden.

Nicht erst seit es grünt und blüht, lockt der Saarburger Landratsgarten zahlreiche Besucher an. Denn neben den Pflanzen machen den im Oktober 2020 fertiggestellten Garten auch seine Ausblicke attraktiv. In die eine Richtung überblicken Spaziergänger das gegenüberliegende Haus Warsberg, das nach dem Brand wieder aufgebaut wird. In der anderen Richtung zeigen sich Saar samt Brücke und Teile der Altstadt mit der Leuk und der Laurentiuskirche.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Pflanzenauswahl berücksichtigt wurde, ist die Historie. Der Landratsgarten erstreckt sich laut Wagner auf den Flächen des früheren Gartens des Warsberger Hofs, der von 1593 bis 1700 bestand. Die städtischen Bürgergärten dieser Zeit kennzeichne eine „Freude am Sammeln von Pflanzen und das wissenschaftlich-botanische Interesse“. Wagner: „Es war also in Mode, Pflanzen aus fernen Ländern zu sammeln.“ In Anlehnung daran seien Maulbeerbäume (China, Taiwan, Korea, Himalaja), eine Kobushi-Baummagnolie (Japan) und eine Hopfenbuche (Südeuropa, Kleinasien) verwendet worden. Wagner stellt klar: „Diese Baumarten gelten auch als ‚Zukunftsbäume‘, die den Anforderungen des Klimawandels besonders gewachsen sind, was an den heißen und trockenen Standorten auf dem Felsrücken des Landratsgartens von besonderer Bedeutung ist.“ Die Auswahl der Bäume orientiere sich auch an ihrer Eignung für den jeweiligen Standort und an der angestrebten Kronengröße.