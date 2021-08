Kommunalpolitik : Landratswahl Trier-Saarburg – Kandidaten bestätigt

Trier/Saarburg Es bleibt bei den fünf zuletzt bekannten Kandidaten, die sich um das Amts des Landrats im Kreis Trier-Saarburg bewerben.

Die Wahl der Landrätin/des Landrats findet auf Beschluss des Kreistags zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September statt. Eine mögliche Stichwahl wäre am 10. Oktober. Die zweite Amtszeit von Landrat Günther Schartz endet am 31. Dezember dieses Jahres. Der Landrat oder die Landrätin steht an der Spitze der mehr als 500 Mitarbeiter zählenden Verwaltung und ist Vorsitzende/r des aus 50 Mitgliedern bestehenden Kreistags.