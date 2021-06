Wahl am 26. September : CDU Trier-Saarburg schickt ihren Landratskandidaten Schartz mit Rückenwind ins Rennen

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Konz Günther Schartz wird zum dritten Mal in Folge für die CDU zur Landratswahl in Trier-Saarburg antreten. Er ist am Freitagabend beim Parteitag in Konz mit deutlicher Mehrheit nominiert worden. Trotz „Aufbruchstimmung“ hatten die Mitglieder Redebedarf – allerdings zu einem anderen Thema.