Urnengang in Corona-Zeiten : Von Schnelltest bis Spuckschutz – Ein Besuch im Wahllokal in Kell am See

In der Schulturnhalle in Kell am See kontrollieren Ortsbürgermeister Markus Lehnen (rechts) und ein Wahlhelfer die Briefwahlunterlagen, von denen bis Sonntag eine ganze Menge abgegeben worden sind. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See Es ist eine Landtagswahl unter besonderen Vorzeichen. Um Helfer und Wähler vor dem Virus zu schützen, gab es in den Wahllokalen einiges vorzubereiten. Wie das in Kell am See funktioniert und wie viele dort per Brief abgestimmt haben, darüber haben wir uns vor Ort informiert.

Drei Zettel hängen über dem Eingang zur Turnhalle der Realschule plus in Kell am See: Wahllokal ist auf einem zu lesen, rechts davon der Hinweis „Eingang“, links „Ausgang“. Die ungewöhnliche Beschilderung ist schon ein erstes Zeichen dafür, dass der heutige Urnengang im Rahmen der Landtagswahl nicht ganz wie an früheren Wahltagen abläuft.

Die Pandemie macht es erforderlich, im Wahllokal bestimmte Schutzvorkehrungen zu treffen. „Wir sind deshalb vom kleineren Raum in der Schule, der sonst als Wahllokal dient, in die große Turnhalle gewechselt“, erklärt Ortsbürgermeister Markus Lehnen beim Besuch des TV. In der Halle sei noch mehr Platz, um alle Hygieneanforderungen erfüllen zu können.

Dazu gehören ein separater Ein- und Ausgang, markierte Wartebereiche vor der Wahlurne und beim Abholen der Unterlagen, Desinfektionsmittel-Spender und ausreichender Abstand zwischen den acht Wahlkabinen. „Jeder Wähler bekommt einen Kugelschreiber, den er nach dem Wahlgang mitnehmen soll“, erläutert Lehnen. Außerdem ist Wahlhelfer Johannes Reitz, Mitglied des Gemeinderats Kell am See, sofort zur Stelle, um die Wahlkabinen nach jedem Nutzer abzuwischen und zu desinfizieren.

Reitz ist außerdem entsprechend geschult, um bei Bedarf fachmännisch Corona-Schnelltests bei den Wahlhelfern vornehmen zu können. Wie das funktioniert, demonstriert er an Helfer Karl-Heinz May: 15 Minuten dauert es nach dem Abstrich in der Nasenhöhle und dem Auftragen auf das Test-Kit, dann ist das Ergebnis da: negativ.

Die meisten der 15 Freiwilligen, die in zwei Schichten am Sonntag von 8 bis 18 Uhr im Einsatz sind, haben diesen Test laut Lehnen schon am Vorabend absolviert: „Das Ergebnis war bei allen negativ.“ Im Falle eines positiven Ergebnisses hätten die Wahlhelfer in Kell ihren Dienst im Wahllokal nicht antreten können und sich beim Gesundheitsamt melden müssen, um einen PCR-Test nachzuschieben. Um die Helfer und die Wähler in der Halle vor einer Ansteckung zu schützen, sind beide an der Stimmabgabe-Station durch Glasscheiben voneinander getrennt.