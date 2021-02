Landtagswahl 2021 - Kandidatenporträt : Zweiter Anlauf für den Landtag: Detlef Müller-Greis kandidiert für FWG in Konz/Saarburg

Detlef Müller-Greis ist Direktkandidat der FWG für die Landtagswahl im Wahlkreis 26. Foto: Detlef Müller-Greis/Diana Grandmaire

Konz-Könen Detlef Müller-Greis tritt als Direktkandidat der FWG im Wahlkreis Konz/Saarburg an. Mit dem TV hat er nicht nur über Politik, sondern auch über Gott und das dritte Geschlecht gesprochen.

Detlef Müller-Greis sitzt in seinem Arbeitszimmer in Konz-Könen. Die Webcam zeigt beim digitalen Termin mit dem TV-Redakteur die Bücherregale hinter ihm. Dort sind mehrere Regalfächer voller Lustiger Taschenbücher zu sehen – jene Comics, deren Buchrücken zusammengestellt Figuren aus dem klassischen Walt-Disney-Universum zeigen. Ein Blickfang. Auf Nachfrage erklärt der 61-jährige promovierte Biologe begeistert: „Ich bin absoluter Comic-Fan.“ Die lustigen Taschenbücher habe er nach Band 430 aufgehört zu sammeln. 7,50 Euro alle zwei Wochen seien ihm zu viel gewesen. Es gebe aber auch Asterix-, Masupilami- oder Gaston-Hefte in seiner Privatbibliothek. Diese beschränkt sich nicht auf Comics. 2500 Bücher hat der Konzer: Fachliteratur, Nachschlagewerke, Fantasyromane, Krimis und vieles mehr. Da sei für jeden etwas dabei.

Doch eigentlich will der FWG-Mann über seine Kandidatur für den Landtag sprechen. Er tritt zum zweiten Mal als Direktkandidat an. 2016 hat er 5,8 Prozent der Erststimmen gewonnen. Diesmal träumt er von einem zweistelligen Ergebnis. Er hausiert dabei mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung: 16 Jahre Ortsbeirat, 14 Jahre Stadtrat, zwölf Jahre Verbandsgemeinderat, wo er immer noch FWG-Fraktionssprecher ist. Seit 2008 ist er unangefochtener Ortsvorsteher in Könen. Weil Müller-Greis als studierter Biologe Experte für Umwelt und Natur ist – Themen, die er auch auf Landesebene vertreten möchte, arbeitet er seit 2014 auch im Naturschutzbeirat des Kreises Trier-Saarburg mit. Inzwischen ist er auch Berufspolitiker als Landesgeschäftsführer der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Angesichts all dieser Ämter scherzt er: „Ich bin so etwas wie ein Universal-Dilettant. Ich mische überall mit.“

Info Drei entscheidende Politikfelder An erster Stelle steht für Detlef Müller-Greis die Stärkung des ländlichen Raums in Sachen Wohnen, Einkaufen und Mobilität. Als zweites nennt er das Gesundheitswesen und die medizinische Versorgung. „Es darf kein Krankenhaus mehr aus Kostengründen geschlossen werden“, sagt er. Der dritte wichtige Punkt ist für ihn die Digitalisierung – besonders im Bereich der Schulen. „Wehe es läuft irgendwas schief in der Politik, dann ersetzt operative Hektik geistige Windstille“, sagt er in Bezug auf die derzeitige Corona-Schulpolitik.

Dass er überhaupt mitmischt, liege daran, dass er von Anfang an das Gefühl gehabt habe, dass er zumindest auf lokaler Ebene etwas verändern könne. Diese Überlegung wiederum habe ihn zur Freien Wählergemeinschaft (FWG) geführt. Diese lasse ihren Mitgliedern mehr Freiheit als andere Parteien. So gebe es zum Beispiel keinen Zwang zur Fraktionsdisziplin. Müller-Greis’ politisches Vorbild kommt jedoch aus der SPD: Altkanzler Helmut Schmidt bewundert er für dessen Ruhe und Herangehensweise an Probleme.

Müller-Greis macht ein „unheimliches Gefälle zwischen Stadt und Land“ aus. „Kleine Dörfer werden abgehängt, da müssen wir etwas unternehmen“, sagt er mit Blick auf ärztliche Versorgung, öffentlichen Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten und Digitalisierung.

Müller-Greis ist Lektor in der Kirchengemeinde und Büttenredner im Karnevalsverein. Bogenschießen, Fotografie und Schreiben, zählt er ebenfalls als Hobbys auf. Sach- und Kurzgeschichten habe er schon geschrieben, sagt er. Irgendwann wolle er einen sozial-philosophischen Fantasy-Roman schreiben. Bis dahin verbringt der 61-Jährige, der drei erwachsene Kinder hat und seit 2009 geschieden ist, seine Zeit vielleicht noch als Dozent bei der Katholischen Erwachsenenbildung.