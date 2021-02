Landtagswahl : Jugendarbeit im Kreis startet Aktionen für junge Wähler

Konz/Saarburg/Schweich Mit Plakaten, Filmen und Gesprächen bereitet die Arbeitsgemeinschaft Jugendpflege auf die Landtagswahl vor.

(red) Zu den diesjährigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am 14. März führen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Jugendpflege im Landkreis Trier-Saarburg (Netzwerk aller hauptamtlichen Fachkräfte der Jugendarbeit im Landkreis), innerhalb der offenen Jugendarbeit, diverse jugendpolitische „Bildungs-Projekte“ für Erstwähler und Erstwählerinnen durch. Das Angebot richtet sich aber auch an jüngere interessierte Jugendliche.