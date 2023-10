„Ein Spektakel, was man heute so nicht mehr sieht“ Junge Landwirte veranstalten historisches Maishäckseln auf Ulmenhof bei Mandern

Mandern/Niederkell · Ein besonderes landwirtschaftliches Ereignis können Freunde und Interessierte der Landwirtschaft am Ulmenhof zwischen Mandern und Niederkell am Erntedank-Sonntag am kommenden Wochenende erleben. Auch eine kleine Ausstellung soll es geben.

01.10.2023, 09:59 Uhr

Junge Landwirte aus der Region veranstalten ein historisches Maishäckseln auf einem unmittelbar an den Ulmenhof in Mandern angrenzenden Maisfeld. Foto: Blaes Florian

Von Florian Blaes

Eine Gruppe junger Landwirte aus der Großregion Trier und dem angrenzenden Saarland haben sich in der Corona-Zeit über den LSV-Landwirtschaft verbindet Deutschland kennengelernt. Im saarländischen Mondorf haben sich die Junglandwirte, Hobbylandwirte und Bastler zum ersten Mal zu einem historischen Häckseln getroffen. Im vergangenen Jahr hatte man dann die Idee, dies auch auf dem Ulmenhof zwischen Mandern und Niederkell zu machen. Damals war alles eher noch im kleinen Rahmen ohne große Ankündigung. Ralf Backes, Betriebsleiter des Ulmenhofs erzählt: „Aber es kamen doch viele Interessierte, obwohl wir keine Werbung gemacht hatten. Und so kam nun die Idee, den Menschen das historische Häckseln einmal wieder zu zeigen.“