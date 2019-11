Schafzucht, Schlachtraum, eigener Hofladen : Landwirtin macht Rosenhof in Züsch fit für die Zukunft

Um den Hof ihrer Eltern in Züsch zu erhalten, hat sich Irmgard Feuerbach einige Neuerungen einfallen lassen: Sie züchtet dort seit zwei Jahren Schafe und Hühner und verkauft das Fleisch im hofeigenen Laden. Dort bietet sie hin und wieder auch Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten an. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Züsch Irmgard Feuerbach hat den Reitbetrieb ihrer Eltern in Züsch erweitert. Mit neuen Ideen will sie den Erhalt des 25 Jahre alten Rosenhofs sichern. Sie hält Hühner und Schafe, verkauft Felle und Fleisch im eigenen Laden. Um für ihre regionalen Produkte zu werben, geht die vierfache Mutter auch mal ungewöhnliche Wege.

Die Schafe blöken erwartungsvoll, als Irmgard Feuerbach den Zaun zur Weide öffnet. „Sie wissen, dass es was zu futtern gibt“, sagt die 34-Jährige und schüttet eine Schüssel Kraftfutter in den Trog. Die sieben Monate alten Lämmer machen sich sofort darüber her. Vor zwei Jahren hat Feuerbach begonnen, auf dem Rosenhof am Rande des Hochwaldorts Züsch eine Schafzucht aufzubauen. Geschlachtet wird im hofeigenen Schlachtraum. Das Lammfleisch – und Geflügel aus eigener Zucht – verkauft sie im Hofladen.