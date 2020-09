Kultur : Konzer feiern mit prickelndem Sekt

Konz Stimmungsvoll und gediegen: Zwei Tage haben die Menschen das Wetter, den Wein und die Livemusik auf dem Marktplatz genossen.

Passend zum Beginn von Lass’ prickeln in Konz trifft die ersehnte Nachricht aus der Staatskanzlei in Mainz ein: Ab dem kommenden Mittwoch dürfen bei Außenveranstaltungen wieder bis zu 500 Personen -unter den bisherigen Hygiene- und Sicherheitsregeln- gemeinsam feiern. Der Konzer Stadtmarketingverein und Veranstaltungsprofi Christof Kramp (Agentur Station-K) müssen aber noch mit der bisher gültigen Maßgabe von maximal 350 Personen zurechtkommen.

Am Freitagabend spielen die Fantastic Five aus Irsch cronabedingt nur im Trio, aktueller Rock und Pop sorgt für beschwingte Stimmung. Am Samstag dann First Men on Mars aus Trier mit Covern von den Beatles bis Chuck Berry, das bringt trotz Maskenpflicht einen Hauch von Partystimmung. Wie gesagt, die Leute (viele Jüngere sind gekommen, oft auch mit ihren kleinen Kindern) wollen feiern, auch wenn alle größeren Veranstaltungen, wie das Konzer Heimat- und Weinfest, abgesagt wurden.