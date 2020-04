Zeugen gesucht : Mit Baum kollidiert, Auto beschädigt und weitergefahren

Trassem Die Polizei sucht den Fahrer eines Sattelzugs, dessen Lastwagen am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in in der Leuktalstraße in Trassem mit einer Baumkrone kollidiert ist. Durch herabfallendes Geäst wurde ein parkendes Fahrzeug beschädigt.



Der Fahrzeugführer des Sattelzugs, der in Richtung Kollesleuken unterwegs war, setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.