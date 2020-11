Brauchtum : Aktion Laternenfenster in Zerf

Zerf In diesem Jahr kann an St. Martin kein Zug stattfinden. Damit trotzdem in den November etwas Licht eingebracht werden kann, findet in Zerf die Aktion Laternenfenster statt. Wer mitmachen möchte wird gebeten, Laternen an die Fenster zu stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen Samstag, 7. November, und Samstag, 14. November, werden Fotos der schönsten Fenster gemacht. Auf der Zerfer Homepage werden die Fotos gesammelt.