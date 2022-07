Musik : Umstrittener Song „Layla“: Auf der Würzburger Kirmes zensiert, in der Tawerner Kirche gespielt

Thomas Koltes spielt schon seit mehreren Jahren Orgel in der Pfarrkirche Tawern. Foto: Florian Blaes

Tawern Ein Kirchenorganist protestiert dagegen, dass einige Veranstalter das Lied „Layla“ nicht auf ihren Festen laufen lassen wollen – und spielt den umstrittenen Song in einem Gottesdienst. Wie es dazu kam.

„Lalalalalalala Layla“, geht es dem Hörer durch den Kopf. Auch wenn die umstrittene Textzeile mit der Puffmama nicht gesungen wird, ist der Song zu erkennen. Organist Thomas Koltes (39) spielt den Song von DJ Robin und Schürze, über den in Deutschland zuletzt viel diskutiert wurde, nicht auf einer Kirmes, sondern in der Kirche. Und zwar bei der 10.30-Uhr-Messe, am Sonntag, 17. Juli. Während er die Melodie spielt, filmt er sich mit dem Smartphone. Das Video veröffentlicht er eine Woche später auf seiner Facebook-Seite mit den Hashtags #freelayla, #gegenzensur und #DJRobin.

Die Idee zu „Layla“ auf der Orgel

Im Gespräch mit dem TV erklärt er, dass er sich von einem Organisten aus Nordrhein-Westfalen habe inspirieren lassen. Jürgen Poggel hatte den Song bei einer Schützenmesse im Sauerland gespielt. Auch dieser Auftritt wurde gefilmt und veröffentlicht. Layla-Komponist Ikke Hüftgold teilte das Video auf Tiktok. Inzwischen wurde es mehrere Millionen mal angeklickt. Auch der Tawerner Organist Thomas Koltes, der im Karnevalsverein CC Rot-Weiß aktiv ist, bekam es zu sehen.

So kam es dazu, dass er es am Schluss des Gottesdienstes spielte. „Das war sehr spontan. Das habe ich nicht mit dem Pastor besprochen“, sagt Koltes. Einige in der Kirche hätten es erkannt. Großes Aufsehen habe das Lied in der Kirche aber zunächst nicht erregt. Eine Woche nach der Messe hat Koltes sein Layla-Video dann trotz seiner anfänglichen Bedenken auf seiner Facebook-Seite öffentlich gemacht, was zu mehr Reaktionen führte – vor allem zu positiven.

Warum der Organist das Lied in Tawern gespielt hat

„Es ging mir nicht um Provokation, sondern darum, gegen unnötige Zensur zu protestieren“, sagt Koltes. Gerade während der Corona-Pandemie habe es sehr viele, teils unnötige Verbote gegeben. Das müsse man jetzt nicht fortsetzen. Das Video von Koltes entwickelt sich inzwischen genau wie das seines Vorbilds Poggel zum Social-Media-Renner. Die Reaktionen sind laut dem 39-Jährigen zu 99 Prozent positiv. Nur vereinzelt hätten ihm Menschen geschrieben, dass sie das nicht so gut gefunden hätten.

Von offizieller Kirchen-Seite hat Koltes, der hauptberuflich Möbelschreiner in Luxemburg ist, bisher nichts gehört. Für die Pfarrgemeinde ist der Tawerner seit Jahren ehrenamtlich und auf Honorarbasis als Organist tätig. Er sagt: „Ich habe den Text nicht mitgesungen. Wenn ich das getan hätte, würde ich deftig Ärger bekommen.“ Ihm sei es um die Melodie gegangen, da müsse man sich gegen unnötige Zensur zur Wehr setzen.

Normalerweise spielt Koltes Kirchenmusik in den Messen. Je nachdem, welche Stücke das seien, brauche er da schon einmal drei Monate, bis er sie sich richtig angeeignet habe, sagt er. Layla sei da sehr einfach gestrickt, eine eingängige Melodie mit drei bis vier Begleitakkorden wie bei Schlager- oder Popmusik üblich. Den Hit habe er sich in zehn Minuten angeeignet. „Das ging mir locker von der Hand“, sagt Koltes.

Der 39-Jährige hat den Song eine Woche nach der Kirmes in Tawern präsentiert. Auch dort wurde das Lied gespielt. Anders lief es beim Kiliani-Volksfest in Würzburg. In der Großstadt hat die Stadtverwaltung den Song wegen des Textes verboten. In der Folge wurde deutschlandweit über das Lied, dessen Sexismus und die Folgen diskutiert. Der Song führt seitdem die deutschen Single-Charts an. Die Künstler danken es den Zensurwächtern.