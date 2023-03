Endlich ist es soweit Wann die B51 zwischen Trier und Konz freigegeben wird

„Kurze Einschränkungen wird es dennoch in der nächsten Woche noch geben“, führt Braun weiter aus. Im Bereich der Zufahrt zum Löllberg müsse noch der Einfahrtsbereich gebaut werden. „Die Einfahrt aus Richtung Trier zum Löllberg ist dann während der Arbeiten nicht möglich“, erklärt der LBM-Mann. Die Verkehrsteilnehmer würden deshalb weiterhin bis zum Turbokreisel am Möbel Martin geleitet, um die Fahrtrichtung zu drehen und als Rechtsabbieger zum Löllberg einfahren zu können. Die Ausfahrt vom Löllberg sei dann ebenfalls nur in Richtung Trier möglich. In diese Richtung könne im Einmündungsbereich B 268 die Fahrtrichtung gedreht werden.