Fest : Nitteler Weinkirmes – Lea Zengerli wird zur Saar-Obermosel-Weinkönigin ernannt

Nittel Lea Zengerli ist bei der Nitteler Weinkirmes zur 15. Saar-Obermosel-Weinkönigin ernannt worden. Die Krönung erfolgt Ende August beim Saarweinfest in Saarburg.

Der Zug der Ehrengäste, angeführt von Winzer Matthias Dostert und Jungrentner Fred Becker, die das neue Weinfass, randvoll mit geweihtem Kirmeswein, zogen, machte sich kurz vor 20 Uhr auf den Weg vom Nitteler Bürgerhaus zum Festplatz. Fast genau in dem Moment, in dem der Musikverein Nittel, der den Zug musikalisch begleitete, anfing zu spielen, begann es vorsichtig zu tröpfeln. Als der Zug die Kirmesbühne, die mit schönem Blumenschmuck ausgestaltet war, erreichte, ging das Tröpfeln in einen leichten Dauerregen über. Das zwang die Besucher, die Regenschirme aufzuspannen oder unter den Dächern der vielen Weinstände Schutz zu suchen.

Görgen stellte die große Besonderheit der Nitteler Kirmes – das gemeinsame Feiern mit den luxemburgischen Nachbarn auf der anderen Moselseite – in den Mittelpunkt seiner Rede. Europa sei lebendig, und er lud alle Nitteler Kirmesbesucher zum großen „Wäinschmaachen“ am Sonntag nach Machtum ein.

Bürgermeister Joachim Weber übernahm die Proklamation und rief die amtierende Weinprinzessin Lea Zengerli zur 15. Saar-Obermosel-Weinkönigin aus. Die Krönung erfolgt am 31. August auf dem Saarweinfest in Saarburg.

Die Besucherzahlen der vergangenen Jahre werden 2019 wohl nicht erreicht. Das Wetter war am Wochenende einfach zu schlecht. Aber die Stimmung war trotzdem fröhlich – vergnügte Gesichter prägten die drei age in Machtum und Nittel. Am Montag öffneten die Weinstände in Nittel um 15 Uhr. Es gab Kinderbelustigung, organisiert vom Sportverein TuS Nittel. Zum Kirmesausklang spielt am Abend ab 20 Uhr die Band Männer.