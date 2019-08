Fest : Fröhliche Party im Dauerregen

ittel Lea Zengerli ist bei der Nitteler Weinkirmes zur 15. Saar-Obermosel-Weinkönigin gekrönt worden.

Die Nitteler St.-Rochus-Weinkirmes ertrank am Samstagabend im Dauerregen. Trotzdem herrschte eine fröhliche Grundstimmung. Denn das Programm – Proklamation der 15. Weinkönigin, Ausschank des gesegneten Kirmesweins und Partymusik von „Langermütze“ – bot den Besuchern beste Unterhaltung.

Der Zug der Ehrengäste, angeführt von Winzer Matthias Dostert und Jungrentner Fred Becker, die das neue Weinfass, randvoll mit geweihtem Kirmeswein zogen, machte sich kurz vor 20 Uhr auf den Weg vom Nitteler Bürgerhaus zum Festplatz. Fast genau in dem Moment, in dem der Musikverein Nittel, der den Zug musikalisch begleitete, anfing zu spielen, begann es vorsichtig zu tröpfeln. Als der Zug die Kirmesbühne, die mit schönem Blumenschmuck ausgestaltet war, erreichte, ging das Tröpfeln in einen leichten Dauerregen über. Das zwang die Besucher, die Regenschirme aufzuspannen oder unter den Dächern der vielen Weinstände Schutz zu suchen.