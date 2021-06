Gesellschaft : Lebensberatung Hermeskeil: Ratsuchende nehmen digitale Angebote gut an

Hermeskeil 641 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben im vergangenen Jahr bei der Lebensberatungsstelle Hermeskeil Hilfe gesucht. Zusätzlich nutzten weitere 256 Ratsuchende Angebote wie offene Sprechstunden und Weiterbildungen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 322 300 Euro übernahm das Bistum Trier als Träger rund 159 300 Euro. Hinzu kamen Zuschüsse vom Landkreis Trier-Saarburg in Höhe von knapp 74 800 Euro; das Land Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit 66 000 Euro; die Verbandsgemeinden Hermeskeil, Saarburg-Kell am See und Ruwer steuerten zusammen 22 100 Euro bei.