Überblick über die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Warum viele Straßenlaternen noch nicht mit LED leuchten

Saarburg/Kell am See · Wie weit sind die Straßenlaternen in der VG Saarburg-Kell bereits auf energiesparende Dioden umgestellt? Der TV hat nachgefragt und ist auf erstaunliche Unterschiede zwischen den Orten gestoßen. Woran das liegt.

30.08.2023, 14:05 Uhr

Straßenlaternen in Saarburg: Mehr als die Hälfte aller 1489 Lampen dort, laufen mit LED. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Ockfen ist Spitzenreiter. 94 Prozent der 102 Straßenlaternen dort sind bereits auf LED (lichtemittierende Dioden) umgerüstet. Andere haben ähnlich gute Werte, beispielsweise Trassem (92 Prozent von 167 Lampen) und Schillingen (89 Prozent von 253). Doch gibt es auch Dörfer, in denen es ganz anders aussieht. So sind Greimerath und Heddert die Schlusslichter mit jeweils sechs Prozent umgerüsteter Laternen (bei Gesamtzahlen von 125 und 34). Auch in Paschel (18 Prozent/47) und Fisch (28 Prozent/58) ist noch Luft nach oben.