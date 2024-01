Gesundheitsrisiko in Umkleidekabinen Rätselhafter Befall: Gefährliche Bakterien in Sporthalle in Konz

Beim Fußballturnier der Lebenshilfe am ersten Januar-Wochenende haben sich einige Teilnehmer gewundert: In einigen Umkleidekabinen waren die Duschen außer Betrieb. Die Ursache: Legionellen. Das sind Bakterien, die sich vor allem über Wasserdampf verbreiten und grippeähnliche Erkrankungen oder sogar Lungenentzündungen bei Infizierten verursachen können (siehe Info). Der TV hat nachgehakt, warum das Problem besteht. Schließlich sind die Duschräume erst im Sommer 2021 in Betrieb, nachdem der Kreis den Gebäudekomplex für 7,7 Millionen Euro hatte sanieren lassen.