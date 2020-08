Dorfentwicklung : Ein Haus muss weg, ein anderes größer werden

IRSCH/Saar Das alte Lehrerdienstgebäude hinter der Grundschule in Irsch/Saar wird im Jahr 2021 abgerissen. Die Kita braucht mehr Platz.

Wenn ein Gebäude abgerissen wird, muss vorher in einem Schadstoffgutachten geklärt werden, ob – wie im Falle des alten Lehrerdienstgebäudes in Irsch – nicht giftige Stoffe die Umwelt gefährden können. Eine solche Expertise hat der Irscher Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an das Ingenieurbüro WPW aus Trier zu einer Angebotssumme von 3596,78 Euro vergeben.