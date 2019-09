Vorbereitung : Lehrgang zur Fischerprüfung in Konz-Könen

Konz-Könen Der Bezirks-Fischerei-Verband Trier 1922 bietet am Sonntag, 8. September, ab 9 Uhr „An den Weiheranlagen“ in Konz-Könen einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die staatliche Fischerprüfung Rheinland-Pfalz am 6. Dezember an.

