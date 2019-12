Dorfentwicklung : Freudenburger Rat öffnet Tür für Wohnbau-Investor

Freudenburg Das Freudenburger Gremium beschließt, trotz Bedenken einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren für ein Areal im Zentrum aufzustellen. Unabhängig davon bereitet das alte Amtshaus weiter Sorgen.

Das Interesse an der jüngsten Gemeinderatssitzung in Freudenburg war groß, wurden doch Fragen verhandelt, die viele Bürger direkt betreffen. Gut ein Dutzend Besucher hatten sich im Bürgerhaus eingefunden, ebenso wie Projektentwickler Claudius Frühauf und Landschaftsarchitekt Karl-Heinz Fischer, der die Pläne zur Kompensations-Bepflanzung in den Baugebieten Burgbungert und Steffensbungert vorstellte. In diesen schon seit 1998 und 2007 erschlossenen Gebieten soll ein naturschutzgerechter Ausgleich für die überbauten Flächen entstehen. Dabei kommen nur auf die Bewohner des Steffensbungert Umlagekosten zu, die Besitzer von Grundstücken im Burgbungert hatten bereits damals mit dem Kaufpreis diese Zahlungen geleistet. In jedem Fall will die Ortsgemeinde die Bewohner beider Gebiete mit in die Entscheidungen einbeziehen. Hierzu sind zeitnah Gespräche geplant, sagt Ortsbürgermeister Alois Zehren.