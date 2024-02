Plädoyer für die Wohnungshaltung „Mich wundert, dass wir überhaupt noch Vögel haben“: Bedrohen Freigängerkatzen die Bestände?

In der baden-württembergischen Stadt Walldorf wurde in den vergangenen zwei Jahren zwischen Mai und August eine Ausgangssperre für Katzen verhängt. In dieser Zeit durften die Tiere nur noch an der Leine raus oder sich auf umzäunten Grundstücken aufhalten. Bei Verstößen drohen den Haltern hohe Strafen. Der Grund für die Anordnung des Landratsamts: Brütende Haubenlerchen sollten geschützt werden. Die seltene Art brütet am Boden. Ihre Population in Walldorf war stetig kleiner geworden. Das Vorgehen war bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Katzenhalter sprachen von Horror-Sommern.