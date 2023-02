Katholische Kirche : Abschied und Willkommensgruß im Pastoralen Raum Hermeskeil

REINSFELD Dorothea Kupczik wird als drittes Mitglied im Pastoralen Raum Hermeskeil vorgestellt. Pastoralreferentin Elisabeth Scherer wird Seelsorgerin im Brüderkrankenhaus Trier.

Bei einem Abendlob in der Reinsfelder Pfarrkirche St. Remigius ist die bisherige Pastoralreferentin Elisabeth Scherer verabschiedet worden. Sie wechselt als Kirchliche Seelsorgerin in Vollzeit ins Brüderkrankenhaus nach Trier.

„Die letzten acht Jahre waren eine gute Zeit“, sagt die 54-Jährige dem TV und lobt die vielen Menschen, die sie in der Flüchtlingsarbeit koordinieren konnte. Es habe ihr sehr viel Freude gemacht, diese Menschen in ihren Aufgaben zu unterstützen, damit Geflüchtete eine neue Heimat finden können. In der Pandemiezeit erfand sie die Telefonaktion „Ganz Ohr füreinander“, die sehr gut genutzt wurde.