Kommunalwahl : Lena Weber gelingt in Hermeskeil der große Coup

Meinung

Das ist eine absolute Überraschung. Lena Weber hat geschafft, was ihr vermutlich viele so nicht zugetraut haben. In ihrer ersten Kandidatur für ein Bürgermeisteramt hat sie auf Anhieb den Konkurrenten überholt, der für viele vor diesem Wahlabend der Favorit war. Damit haben sich die Hermeskeiler deutlich für einen Wechsel und gegen Kontinuität an der Stadtspitze entschieden. Dass Willi Auler seit 2009 erster Beigeordneter ist, könnte ihm letztlich zum Verhängnis geworden sein. Zu groß ist bei einer Mehrheit der Bürger offensichtlich die Unzufriedenheit über die aktuelle Stadtpolitik.

Auler hatte zwar zugesagt, vieles anders machen zu wollen als der bisherige CDU-Stadtchef Mathias Queck. Lena Weber haben es die Hermeskeiler am Ende offensichtlich ein wenig mehr zugetraut. Sie hat es zudem verstanden, im Wahlkampf die jungen Wähler zu mobilisieren, indem sie verstärkt die neuen Medien und sozialen Netzwerke eingesetzt hat.

Spannend wird sein, ob sie tatsächlich im neuen Stadtrat für ein harmonischeres Miteinander als zuletzt sorgen kann, so wie sie es angekündigt hat. Gut zusammenarbeiten will sie auf jeden Fall mit Hartmut Heck. An dessen Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde hat wohl kaum jemand gezweifelt. Schließlich war er der einzige Bewerber und hat als Beauftragter seit April 2018 einen guten Job gemacht. Das haben die Wähler honoriert. Eine seiner wichtigsten Aufgaben als nun auch gewählter VG-Chef wird es sicher sein, eine für Hermeskeil vertretbare Lösung bei der Thalfanger Gebietsreform zu erreichen.

Christa Weber

c.weber@volksfreund.de