Ihre Meinung : Das Krankenhaus Saarburg war nicht aufnahmebereit

Infrastruktur

Die Kreisverwaltung mit Landrat Günther Schartz legt wieder einmal die finanziellen Probleme des Kreiskrankenhauses in Saarburg dar. Dass ein Systemfehler bezüglich der kleineren Krankenhäuser existiert, ist unwidersprochen, wird aber von der Bundespolitik nicht angegangen. Die Hauptsündenböcke – wie die Hausärzte – hat man schnell gefunden. Nicht erwähnt wird, dass 2018 das Krankenhaus erhebliche organisatorische und auch Qualitätsmängel aufwies, die die Belegung negativ beeinflussten.

Oft genug, im Frühjahr fast täglich, war das Krankenhaus abgemeldet und nicht aufnahmebereit. In der Praxis wurden wir von unseren Patienten auf die Mängel des Hauses angesprochen, was die Bereitschaft der Patienten, sich in diesem Haus behandeln zu lassen, nicht förderte. Wir hatten damals unsere Probleme mit dem Haus mit der Leitung kommuniziert – ohne Resonanz.