Ihre Meinung : Schilder sind verschwunden

Herl Infrastruktur

Vor drei Jahren entbrannte ein Streit in der Gemeinde Herl wegen eines geplanten Funkmastes. Nach großer Berichterstattung im TV und sogar im SWR-Fernsehen ist dieses Thema wohl in Vergessenheit geraten. Sogar die unsinnigen „Antifunkmast-Schilder“ sind in der Ortschaft verschwunden.