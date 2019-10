Ihre Meinung : Bedenkliche Art der Entscheidungsfindung im Freudenburger Rat

Dorfentwicklung

Die Initiative für das Baugebiet Dorfwiese begann, nachdem das Ergebnis der Studie „Entwicklungsmöglichkeiten für neues Bauland in Freudenburg“ im Gemeinderat vorgestellt wurde. Die Dorfwiese war der Studie zufolge die Fläche, die sich am besten eignete. Auch deshalb, weil sich die Fläche fast vollständig in Gemeindebesitz befindet und die Versorgungsleitungen bereits weitestgehend verlegt sind.