Ihre Meinung : Findet einen Kompromiss!

Infrastruktur

Zum Artikel „Muss der Biergarten an der Saar wirklich schließen?“ (TV vom 31. Oktober):

Mit Verwunderung habe ich gelesen, dass es für den Biergarten in der Freizeitanlage laut Bebauungsplan niemals eine Genehmigung hätte geben dürfen. Ich fahre seit vielen Jahren regelmäßig mit dem Rad entlang der Saar und kehre dort fast immer ein, um einen Kaffee oder eine Viezschorle zu trinken, bevor ich den letzten Kilometer nach Hause in Angriff nehme. Der terrassenförmig angelegte Platz vor der Anlage mit Blick über die Saar auf die Ayler Kupp ist einer der schönsten, den ich kenne. Hier hat die Gemeinde seinerzeit eine richtig gute Idee gehabt, als sie diese Anlage baute. Sicher war dabei auch der Gedanke im Spiel, den sanften Tourismus zu fördern und dem Ort ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Die Kombination von Biergarten, Beachvolleyballfeld, Minigolfanlage und Bootssteg ist hervorragend gelungen und lockt viele Besucher an. Es wäre jammerschade, wenn nun aufgrund eines Versäumnisses bei der Aufstellung des Bebauungsplans der Biergarten schließen müsste. Es dürfte doch kein Problem sein, diesen Mangel zu beheben, wenn alle Beteiligten guten Willen zeigen und im Interesse der vielen Besucher dieser schönen Einrichtung zu einem Kompromiss finden würden.