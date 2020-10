Ihre Meinung : Viele Bürger seit Jahren zufrieden

Ayl Glasfaserausbau

Mit Verwunderung habe ich heute Morgen den oben genannten Artikel gelesen. Warum wird hier ein Einzelfall eines unzufriedenen Inexio Kunden herausgegriffen und so herausgestellt? Inexio stellt in Ayl seit Jahren eine schnelle und stabile Internetanbindung zur Verfügung. Es mag sicherlich das ein oder andere Problem in den Bereichen Technik oder Kundenservice gegeben haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Bürger in Ayl, die seit Jahren keine Probleme mit dem Anbieter hatten und somit sehr zufrieden sind.