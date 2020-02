Ihre Meinung : Ist das der richtige Standort?

Hotelprojekt



Zum Artikel „Hotelprojekt: Streit um Bauhöhen und Verkehr“ (TV vom 8./9. Februar):

Nun hat der Saarburger Bauausschuss in seiner Sitzung am 5. Februar ohne jegliche Diskussion sein einstimmiges Votum für den neuen Bebauungsplan auf dem ehemaligen Toom-Gelände gegeben. Darin waren die zahlreichen Einwände und Bedenken der Anwohner der Schodener Straße, die vom Sprecher der Bürgerinitiative Klaus Maaßen schriftlich eingereicht worden waren, zwar zur Kenntnis genommen, aber nur marginal berücksichtigt worden, wie Maaßen in der Bauausschusssitzung noch einmal monierte.

Mal abgesehen davon, dass in Saarburg tatsächlich ein solches Millionenprojekt fehlt, bleibt zu hinterfragen, ob der richtige Standort dafür ausgewählt wurde. Wenn in der Schodener Straße mit hauptsächlich Ein- oder Zweifamilienhäusern plötzlich ein zwölf Meter hohes Hotel und elf Meter hohe Wohnhäuser in Blockbauweise auf der anderen Straßenseite aufgetürmt werden, so ist die neue Bebauung gewiss nicht dem Umfeld angepasst. Dass auf diese Weise den Anwohnern jedwede Sicht versperrt wird und die Grundstückswerte unserer Befürchtung nach erheblich gemindert werden, scheint den Investor und wohl auch die Mitglieder des Bauausschusses wenig zu kümmern. Hauptsache, die Kasse stimmt.