Ihre Meinung : Besser alle Betriebe erwähnen

Gastronomie

Es ist unstrittig und erfreulich, dass sich hier in den vergangenen Jahren sehr viel Positives getan hat, was für den Tourismus in Nittel sehr förderlich ist. Es sollte aber bei einer solchen Veröffentlichung so recherchiert und berichtet werden, das alle gastronomischen Betriebe erwähnt werden, vor allem, wenn es sich um alteingesessene Gaststätten handelt wie das Gasthaus Dostert-Schmitt und das Gasthaus Holbach. Sind gerade diese Betriebe doch Anlaufstellen für die Nitteler Bürger, sei es für einen Dämmerschoppen, Stammtische oder viele Familienfeiern, die gerade hier stattfinden.