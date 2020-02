Ihre Meinung : Eigeninteresse geht vor Gemeinwohl

Baugenehmigungen

Zu den Berichten über die illegale Nutzung der Freizeitanlage in Schoden und den Rechtsstreit um die Saarburger Jugendherberge:

In Saarburg klagt eine Anwohnerin gegen den Um- und Ausbau der Jugendherberge. In Schoden klagt eine andere gegen den Betrieb der Freizeitanlage Multi-Kulti. In Taben-Rodt klagt eine Bürgerinitiative gegen den Bau einer Asphaltmischanlage. Anderswo wird gegen den Bau von Straßen und Brücken oder das Aufstellen von Windrädern geklagt. Deutschland einig Klageland.