Kunst : Letzte Chance: Chagall-Ausstellung in Saarburg endet am 27. August

Saarburg (red) Aufgrund der äußerst guten Besucherresonanz ist die Ausstellung des aus 24 Bildern bestehenden Exodus-Zyklus von Marc Chagall in der Pfarrkirche St. Laurentius Saarburg verlängert worden. Die Farb-Lithografien, in welchen Marc Chagall Szenen aus dem Buch Exodus illustrierte, werden noch bis Dienstag, 27. August, von 10 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche gezeigt.

Chagall gilt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Er wird oft dem Expressionismus zugeordnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, Spenden für die Pfarrei sind willkommen.