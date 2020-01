Einzelhandel : Neues Fachmärkte-Zentrum in Hermeskeil bald komplett – Letzter Mieter zieht diesen Monat ein

Neues Fachmärkte-Zentrum in Hermeskeil bald komplett – Letzter Mieter zieht diesen Monat ein

Einer fehlt noch: Im neuen Fachmärkte-Gebäude am Hermeskeiler Dörrenbach steht im März eine weitere Geschäftseröffnung bevor. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Zwei weitere Geschäfte haben im Einkaufszentrum im Hermeskeiler Gewerbegebiet Dörrenbach ihren Betrieb aufgenommen: der Textilhändler Kik und ein Markt des niederländischen Discounters Action. Der dritte Fachhändler soll im März eröffnen. Bis Ende Januar laufen noch Arbeiten am Außengelände.

ie Bauarbeiten am Fachmärkte-Gebäude am Dörrenbach liefen noch auf Hochtouren, als im Oktober der Lebensmittelkonzern Wasgau und die Drogeriekette Rossmann ihre Filialen im neuen Hermeskeiler Einkaufszentrum eröffneten. Inzwischen ist auch das dritte Bauprojekt auf dem Gelände fertig, das die Firma Schoofs Immobilien nach eigenen Aussagen für etwa zehn Millionen Euro entwickelt hat.

Zwei der drei angekündigten Mieter, das Textilunternehmen Kik und der Non-Food-Discounter Action, haben sich bereits im Fachmärkte-Zentrum eingerichtet. Kik hat für den neuen Standort sein Geschäft in der Hermeskeiler Innenstadt geräumt. Das niederländische Unternehmen Action, das unter anderem Haushaltswaren, Sport- und Heimwerker-Artikel, Dekoration und Unterhaltungsmedien anbietet, siedelt sich erstmals im Raum Hermeskeil an. Deutschlandweit gibt es laut dem Konzern 300 Märkte, darunter einige im Saarland und einer in Wittlich.