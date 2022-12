Lichterglanz im Park eröffnet : Hermeskeiler Weihnachstmarkt startet mit feurigen Kunststücken - Was bis Sonntag noch auf dem Programm steht

Hermeskeiler Weihnachstmarkt startet mit feurigen Kunststücken - Was bis Sonntag noch auf dem Programm steht

Hermeskeil Der Hermeskeiler Weihnachtsmarkt ist wieder zurück im Stadtpark. Am Freitagabend startete der „Lichterglanz im Park“ mit einer bunten Show, bei der es dem ein oder anderen Besucher trotz frostiger Temperaturen wohl recht warm ums Herz wurde.

Die Besucher vor dem Pavillon im Hermeskeiler Stadtpark zählen laut den Countdown von Zehn bis Null - dann sprühen links und rechts der Bühne zwei große Feuerfontänen in die Luft. Und nach und nach erleuchten die Bäume rund um das weihnachtliche Hüttendorf in grünem, blauem und violettem Licht. Damit ist der Weihnachtsmarkt eröffnet, der bereits zum zehnten Mal vom Hochwald Gewerbeverband (HGV) in Kooperation mit der Stadt unter dem Motto „Lichterglanz im Park“ veranstaltet wird.