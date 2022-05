Justiz : Liebestoller Pfleger bestiehlt Kollegin und muss sich vor Gericht verantworten

Treir/Konz So richtig ist die Geschichte eines Altenpflegers aus Konz nicht nachzuvollziehen, der nach einer kuriosen Tat seinen Job verloren hat. Warum der Mann nun mit einer Geldauflage davonkommt.

Am 16. Januar 2021 versieht er den Dienstwagen seiner Kollegin mit einem GPS-Sender, um ihr folgen zu können. Während sie bei einem Patienten zu Hause ist, dringt er mit dem Zweitschlüssel in das Fahrzeug ein und stiehlt einen Schlüsselbund. Daran sind nicht nur die Schlüssel zu der Wohnung seiner Kollegin befestigt, sondern auch die zu den Wohnungen der Patientinnen. Doch warum tut er das?

Seine Erklärung im Amtsgericht ist kaum nachvollziehbar. „Ich war verliebt in S., das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit“, schildert er die damalige Situation. Er habe den Schlüssel genommen, um ihn später der Kollegin zurückzugeben und sich als Finder profilieren zu können. So habe er die Nähe zu der Frau suchen wollen. Weil ihn jedoch eine andere Kollegin beobachtet habe, als er mit dem Dienstwagen an einer Ampel auf der Route der bestohlenen Kollegin gestanden habe, sei er in Panik geraten. Die Schlüssel habe er, nachdem ihn die von ihm verehrte Frau harsch weggeschickt habe, in die Mosel geworfen. Dazu habe er auf dem Heimweg nach Konz an der Staustufe angehalten.