Die Deutsch-Französische Gesellschaft Saarburg und der Kulturverein Kanzem präsentieren am Freitag, 17. Mai, im Weingut Schafhausen, Kirchstraße 9, in Kanzem das Trio „De La Vie“. Christine Reles singt eigene deutsche und französische und Lieder von Georges Moustaki. (red)

Das Weingut Schafhausen wird bereits in der vierten Generation von der Familie bewirtschaftet. Es heißt die Gäste in seiner neu gestalteten Vinothek mit Aussicht auf den Kanzemer Altenberg und den Altarm der Saar willkommen. Der Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten im Vorverkauf sind in den Buchhandlungen Volk (Saarburg), Kolibri (Konz) und Ile de Ré (Trier) zu bekommen.

Mehr über die Veranstaltung und über die Deutsch-Französische-Gesellschaft online unter www.dfg-saarburg-eu