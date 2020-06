Konzert : Liedermacher aus Berlin in Beurig

Saarburg Liedermacher Götz Widmann tritt am Freitag auf dem ehemaligen Kasernengelände im Saarburger Stadtteil Beurig auf und zwar hinter der Famokaserne. Es ist das erste Konzert der Saarburger Veranstaltungsagentur Station K nach der Corona-Zwangspause.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Mit seinen Konzerten in der Region hat der in Berlin lebende Sänger schon mehrfach die Menschen mitgerissen. Seine Lieder sind teils satirisch, teils komisch und handeln meist von Alltagsthemen, Politik, Sexualität und Alkohol. Seine Live-Konzerte spielt er fast immer solo ohne feste Liedfolge. In Saarburg wird er sein neues Album Tohuwabohu vorstellen. Maximal 350 Besucher dürfen zum Konzert kommen. Stühle wurden aufgestellt. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so lange sie nicht sitzen.