Sachbeschädigung : Fenster von Linienbus in Konz beschädigt

Konz Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagabend, 22 Uhr, ein Fenster an einem weißen Linienbus in Konz beschädigt. Das Fahrzeug war laut Polizei in der Bahnhofstraße in Konz unmittelbar neben dem Bahnhof Konz geparkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.