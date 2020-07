Verwaltungsgericht : Linke Fraktion klagt gegen den Kreistag Trier-Saarburg wegen Besetzung der Ausschüsse

Das Verwaltungsgericht Trier entscheidet über die Größe der Ausschüsse im Kreistag Trier-Saarburg. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier/Saarburg/Konz/Schweich Die Fraktion setzt sich dafür ein, dass kleine Gruppierungen besser in den Ausschüssen des Kreises repräsentiert werden. Jetzt wird der Fall am Verwaltungsgericht Trier verhandelt.

Große Fraktionen im Trier-Saarburger Kreistag haben keine Probleme, wenn es um die Zahl ihrer Vertreter in den Ausschüssen des 50-köpfigen Trier-Saarburger Kreistags geht. CDU (17 Fraktionsmitglieder), SPD (10), Die Grünen (8) und FWG (7) sind in allen 13 Ausschüssen und auch in den sonstigen Gremien sicher vertreten. Sind die Parteien oder Gruppierungen jedoch mit weniger als drei Mitgliedern im Kreistag repräsentiert, haben sie nicht automatisch einen Anspruch auf einen Ausschusssitz. Die wenigen Plätze in den elfköpfigen Gremien, die nach Berechnung der Besetzung der Ausschüsse über eine gesetzlich festgeschriebene Formel übrig sind, werden verlost. Deshalb sind nicht alle Fraktionen in allen Gremien vertreten.

Das ist aus Sicht der zweiköpfigen Linken-Fraktion im Trier-Saarburger Kreistag, angeführt von Kathrin Mess, undemokratisch und unfair gegenüber den kleinen Fraktionen. Betroffen sind zurzeit drei Fraktionen mit zwei Mitgliedern (Die Linke, AfD und FDP) und natürlich die beiden Einzelvertreter im Kreistag. Im Vergleich zu vorherigen Legislaturperioden, in denen bis zu fünf verschiedene Gruppierungen vertreten waren, ist der Kreistag mit sieben Fraktionen und zwei Einzelvertretern bunter geworden. Die Linke will nun, dass sich das auch in den Ausschüssen besser widerspiegelt. Mit einem Antrag, alle Ausschüsse auf 14 Sitze zu erweitern, ist die Partei aber politisch gescheitert (siehe Info). Deshalb will die Fraktion sich nun über den Rechtsweg vor dem Verwaltungsgericht einen Sitz in allen Ausschüssen erkämpfen.

Info Politische Diskussion und Besetzung von Ausschüssen Die Ausschüsse des Kreistags sind im Februar neu besetzt worden. Anlass war der Ausschluss von Jens Ahnemüller aus der AfD-Kreistagsfraktion. Dadurch hatte diese nicht mehr drei, sondern zwei Mitglieder. Die Machtverhältnisse verschoben sich. Bei der Neubesetzung der Ausschüsse ergatterte die Linke zwar vier Sitze in zehn neu besetzten Ausschüssen, zufrieden war die Fraktion jedoch nicht. Denn ihr Antrag, alle Ausschüsse auf 14 Mitglieder zu vergrößern, war abgelehnt worden. Ein Gegenantrag der CDU, die kleinsten Ausschüsse, die bis dahin sieben Mitglieder hatten, auf elf Sitze zu vergrößern, wurde hingegen mehrheitlich verabschiedet (der TV berichtete). Die Klage, die jetzt vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wird, hatte Linken-Fraktionschefin Kathrin Meß damals schon angekündigt. Landrat Günther Schartz (CDU) hatte darauf hin entgegnet: „Ich sehe Klagen gegen den Kreis sportlich entgegen (der TV berichetete).“

Die Linke klagt deshalb gegen den Kreistag Trier-Saarburg. Die mündliche Verhandlung unter Vorsitz von Richter Stefan Jakobs ist für Dienstag, 7. Juli, 10 Uhr, im Verwaltungsgericht terminiert. Eine Gerichtssprecherin erklärt auf Volksfreund-Anfrage: „Streitgegenstand ist die Besetzung der Ausschüsse des Kreistags.“ Klägerin ist die Linken-Fraktion, beklagt wird der Kreistag, der laut Gericht durch den Landrat beziehungsweise einen Vertreter repräsentiert wird. Das Problem aus Sicht der Klägerin sei, dass sie nicht an allen regulären Ausschusssitzungen teilnehmen könne. Deshalb wolle die Linken-Fraktion die Ausschüsse vergrößern, so dass sie in jedem dieser Gremien einen Sitz beanspruchen könne.

Die Rechtsgrundlagen, die die Linken-Fraktion mit der Klage angreift, ist die Hauptsatzung des Kreises Trier-Saarburg, in der die Größe der Ausschüsse festgelegt ist. Die Sitzverteilung wird in der Geschäftsordnung des Kreistags geregelt, die sich wiederum auf das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz und die darin enthaltenen Vorgaben für die Berechnung beruft.