Saarburg : Förderpreis für Absolventinnen der Altenpflege

Saarburg Der Lions Club Saarburg würdigt den Einsatz der jungen Frauen für ihre älteren Mitmenschen.

(red) Der Lions Club Saarburg verlieh einen Förderpreis für berufliche Bildung an drei Absolventinnen des Fachbereichs Altenpflege der Geschwister Scholl Schule in Saarburg.

Für den Saarburger Lions Club hielt der frühere Leiter der Berufsbildenden Schulen in Saarburg, Gerhard Faß, die Laudatio und übergab im Rahmen der diesjährigen Abschlussfeier die Auszeichnungen an die Preisträgerinnen. In seiner Ansprache unterstrich Faß, dass in den kommenden Jahren die Pflege und Betreuung kranker und älterer Mitmenschen eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft sein wird.