Wohltätigkeit : 450.000 Euro in drei Jahrzehnten gesammelt

Die geehrten Gründungsmitglieder des Lions-Clubs Hochwald Hermeskeil. Foto: TV/privat

Hermeskeil 30 Jahre Lions-Club Hochwald Hermeskeil: Stefan Schleimer aus Hermeskeil ist neuer Präsident.

Der scheidende Präsident des Lions-Clubs Hochwald Hermeskeil, Wolfgang Kaup aus Hermeskeil, hat in einer Feierstunde im Haus am See in Kell am See sein Amt an Stefan Schleimer, ebenfalls aus Hermeskeil, weitergegeben.

Mittlerweile zum 30. Mal ist ein Präsident des Lions-Clubs Hochwald Hermeskeil in sein Amt eingeführt worden. Der scheidende Präsident hob in seiner Ansprache hervor, dass er und sein Vorstand trotz der coronabedingten Einschränkungen weiter intensiv an der Idee von Lions – „We serve“ – „wir dienen“ – gearbeitet haben. Er erwähnte beispielhaft den vom Lions- Club hergestellten und an die Stadt Hermeskeil übergebenen Bouleplatz im Stadtpark. Viele Aktivitäten, die dem Sammeln von Spendengeldern dienen, hätten jedoch nicht umgesetzt werden können, sodass die Idee von Jörg Malburg, seinerzeit Präsident des Clubs, zum Verkauf eines eigenen Adventskalenders wie gerufen gekommen sei. Allein durch den Verkauf des Adventskalenders hätten in den vergangenen beiden Jahren hohe Reinerlöse in zahlreiche Projekte fließen können. Hierfür erhielt Jörg Malburg den Presidents Appreciation Award, die höchste Ehrung vom Club-Präsidenten.

Der Lions-Club in Hermeskeil besteht schon seit 30 Jahren und hat in dieser Zeit schon mehr als 450.000 Euro in lokale, regionale und internationale gemeinnützige Projekte gespendet.

Als Gründungsmitglieder des Clubs wurden vom internationalen Präsidenten mit einer Urkunde geehrt: Werner Angsten, Hermann-Josef Dupont, Max Dupré, Hans Eiden, Martin Eiden, Wolfgang Kaup, Hans-Peter Kolz, Manfred Sänger und Stefan Schleimer

Mit einer humorvollen und dennoch leidenschaftlichen Rede trat Stefan Schleimer sein Amt an. Er beschreibt den geplanten Jahresablauf mit dem Slogan – Wir helfen weiter. Dazu dienen dem Club die beiden nächsten größeren Aktivitäten: die Teilnahme am Hermeskeiler Bauernmarkt am 9. Oktober sowie die dritte Auflage des Lions-Adventskalenders, der Anfang November 2022 in den Verkauf geht.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von Musizierenden des Klosterensembles aus Hermeskeil.