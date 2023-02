Soziales Engagement : „Wir dienen“ – Seit 30 Jahren ist der Lions Club Saarburg im Einsatz für die gute Sache

Gutes tun und Freude dabei empfinden: Das haben Conny Bausch, Peter Fuchs (Präsident), Franz-Josef Scheuer und Dr. Klaus König-Schnuer (von links) in einem Foto von der Spendenübergabe an das Lokale Bündnis für Familie in einem großen Bild festgehalten. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Zum Jubiläum informiert der Lions-Club Saarburg mit seinen 42 Mitgliedern, wie viel Hilfe schon geflossen ist und was noch in diesem Jahr organisiert wird.

Von Herbert Thormeyer

Vor 30 Jahren ist der Lions Club Saarburg auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters Dr. Hans Houy und des Präsidenten des Patenclubs in Merzig, Ernst Kohn, an den Start gegangen. Gründungspräsident wurde Josef Schäfer. „Der Merziger Club war damals recht groß und der nächste war erst in Trier“, erklärt dazu Vorstandsmitglied Dr. Klaus König-Schnuer.

Das Motto des Lions Clubs

INFO Lions Clubs International Lions Clubs International ist eine Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den aktuellen gesellschaftlichen Problemen zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. Dieser Aufgabe haben sich am 24. Oktober 1916 im US-Bundesstaat Indiana der Arzt Dr. William Wood und seine Mitstreiter, insbesondere Melvin Jones, gestellt, als The International Association of Lions ins Vereinsregister eingetragen wurde. Mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International eine der größten Nichtregierungsorganisationen. Der erste deutsche Lions Club wurde 1951 in Düsseldorf gegründet. Derzeit engagieren sich in Deutschland rund 50.000 Mitglieder in 1580 Clubs für die Gemeinschaft und für Menschen in Not. (Quelle: Lions Club)

42 Menschen, beileibe nicht alles Saarburger, haben sich aktuell dem Leitgedanken des Clubs, „We serve“, auf deutsch „Wir dienen“ verpflichtet. „Wir sind auch kein Club von Besserverdienern“, macht Präsident Peter Fuchs klar. Mitglied werden kann jeder, der im Club einen Paten findet, der ihn, und natürlich auch sie, empfiehlt.

Angestrebt werde immer ein breites Spektrum der Gesellschaft, mit vielfältigen Berufen und Altersgruppen. „Die Frauen unserer Mitglieder helfen bei Veranstaltungen fleißig mit, ohne selbst Mitglied zu sein“, erklärt Conny Bausch. Weibliche Mitglieder gibt es derzeit zwei.

Alle zwei Wochen treffen sich die Aktiven im Clublokal, dem Weinhotel Ayler Kupp in Ayl. Hier werden geplante Aktionen besprochen. „Gäste können ihre Projekte vorstellen, über deren Förderwürdigkeit entweder der Vorstand oder – bei größerem Umfang – die Mitgliederversammlung entscheidet“, erklärt Vorstandsmitglied Franz-Josef Scheuer. Seit dem Gründungsjahr 1993 wurden insgesamt 260.000 Euro gesammelt und gespendet. Fünf Mal kamen bei den Classic-Fahrten jeweils 10.000 Euro zusammen.

Lions Classics in diesem Jahr

Mit der 5. Lions Benefiz Classics in diesem Jahr, organisiert von Conny Bausch, hatten sich die Lions nach der Coronazeit eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit der Parade historischer Autos schuf sich der Saarburger Lions-Club eine herausragende Veranstaltung. Zu sehen waren sehr seltene und damit wertvolle Exemplare, darunter das Saarburger Feuerwehrauto, das älteste zugelassene Löschfahrzeug Deutschlands (Baujahr 1938), der Mercedes-Benz L 2000, die „Santa Maria“, die deshalb auch schon „heiliggesprochen“ wurde. Rund 2000 Besucher bewunderten auf dem City-Parkplatz gut 80 historische Fahrzeuge. Eine Mitfahrt für acht Euro plus Sponsorengeld brachte 10.000 Euro, die an das Lokale Bündnis für Familie flossen.

Auch schwimmende Autos waren schon mal zu Gast bei der Benefiz Classics in Saarburg. Foto: Herbert Thormeyer

„Gerade die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern sowie die Flüchtlings- und Integrationsarbeit haben uns veranlasst, hierhin diese Spende zu geben“, sagt Präsident Peter Fuchs. Spenden gingen bislang auch schon an Einzelpersonen oder Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, an die Tafeln, die Menschen mit wenig Einkommen unterstützen, aber auch an große Projekte in der Ukraine oder in Afrika.

Was zum Jahresprogramm gehört

Das Jahresprogramm umfasst auch Fachvorträge über verschiedene aktuelle Themen, Ausflüge und Besichtigungen. Auch zu den Rotariern pflege man beste Beziehungen. Außerdem ist der Saarburger Club Mitglied im Interclub Quartour der Großregion mit 40 Lions-Clubs aus Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland.

Wie das Jubiläum gefeiert

Clubintern wird das Jubiläum am 4. Juni im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung gefeiert. Anfang November ist der Lions-Club wieder beim Nussknacker-Sonntag vertreten und bietet hier seine Tombola an. Der Hauptpreis steht noch nicht fest. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt wird die Benefizveranstaltung am 9. Dezember mit der Band Art of Music.