Lokale Kultur : Löwen zeichnen Geigerinnen aus

Saarburg Der Lions Club Saarburg ehrt mit seinem Nachwuchspreis zwei Musikerinnen der Musikschule Saarburg.

Im Rahmen des Konzerts der Kreismusikschule in der Kirche St. Laurentius in Saarburg hat der Lions Club Saarburg den Förderpreis für junge Nachwuchsmusiker 2019 an zwei erfolgreiche Geigerinnen verliehen. Vizepräsident Theo Stengelhofen hielt die Laudatio und übergab die Auszeichnungen an Victoria Hein und Emilie Sieger aus Saarburg.