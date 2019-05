Gesellschaft : Für Vielfalt, gegen Ausgrenzung

Ex-Spitzensportler, Pfarrer und Kabarettist Rainer Schmidt wird sich in Saarburg über Bilder im Kopf und den Einfluss der Sprache auslassen. Foto: Johannes Hahn

Saarburg Das Lokale Bündnis für Familie in Saarburg lädt zur Woche der Demokratie mit Filmen, Vorträgen und Konzerten ein. Kein Zufall, dass dies vor der Europawahl geschieht.

Rainer Schmidt wurde ohne Unterarme und mit einem verkürzten rechten Oberschenkel geboren. Dennoch spielte er erfolgreich Tischtennis, holte bei den Paralympics Gold. Er ist evangelischer Pfarrer und Autor und weil es ihm nicht gelang, ernste Vorträge zu halten, auch Kabarettist. Sein erstes Programm hieß in einer für ihn typisch-humoristischen Anspielung auf seine Behinderung: „Däumchen drehen“.

Im Rahmen der „Woche der Demokratie“ kommt Rainer Schmidt am Donnerstag, 23. Mai, in die Kulturgießerei. Diesmal lautet der Titel seines Programms: „Heiteres über Bilder im Kopf und in der Sprache – wie Sprache unser Denken prägt und umgekehrt.“ Es geht um seine ganz persönliche Reise ins Land der Inklusion. Schmidt verspricht einen „humorvoll-ernsten“ Abend.

Info Filme, Konzerte und Vorträge Freitag, 17. Mai 16 Uhr Eröffnungsveranstaltung: Netzwerktreffen und Eröffnung der Ausstellung „Schengen“ in der Kulturgießerei. Die Saarburgerin Ruth Stoltenberg zeigt darin Fotografien aus Schengen (L), Perl (D) und Apach (F), mit denen sie der Frage nachgeht, welchen Einfluss die Grenzöffnung hatte. Anmeldung nötig. 19 Uhr Konzert der Gruppe Shaian „The Difference makes the Difference“: Musikerinnen und Musiker aus Afghanistan, Iran, Syrien, Indonesien, Eritrea, Aserbaidschan, Südkorea und Deutschland spielen traditionelle Lieder aus ihren Herkunftsländern und eigene Interpretationen moderner Chartsongs. Sonntag, 19. Mai, 11 bis 16 Uhr Europawahl Spezial: Der „Verein Politik zum Anfassen“ kommt mit seinem Wahl-Fun-Stand bei Saarpedal ans Saarufer. Die Akteure kombinieren Spaß, Wissen und Demokratie – unabhängig, überparteilich, unterhaltsam. Montag, 20. Mai, 11 bis 16 Uhr Thementag „Altersdiskriminierung“,um Anmeldung wird gebeten 11 Uhr Vortrag: „Zu alt? Zu jung? Das Lebensalter als Anlass für Diskriminierung erkennen“: Hanne Schweitzer vom Büro gegen Altersdiskriminierung in Köln stellt vielfältige, oft geschlechtsspezifische Altersdiskriminierungen vor und zeigt Möglichkeiten, diese zu entlarven. 14 Uhr World-Café: Altersdiskriminierung im eigenen Umfeld erkennen und abbauen Dienstag, 21. Mai Thementag: „True against fake, good against bad news“ (Wahre gegen verdrehte, gute gegen schlechte Nachrichten), Filme 10 Uhr „Dieses bunte Deutschland“: Doku über den schwierigen Neubeginn nach der Flucht in Deutschland. Ein Leben zwischen Willkommenskultur und offener Ablehnung, Hilfslosigkeit, deutscher Bürokratie und Heimweh. 13 Uhr „Monsieur Pierre geht online“: Digital und mit junger Unterstützung soll es ein älterer Herr (Pierre Richard) aus der analogen Einsamkeit herausschaffen. Doch alles läuft anders als geplant. 16 Uhr „Young @ heart“: Doku über einen Ü-70-Chor aus Massachusetts 18.30 Uhr „All Governments lie – truth, deception, and the spirit of I.F.Stone“ (Jede Regierung lügt – Wahrheit, Täuschungen und der Geist von I.F. Stone): Doku über investigativen Journalismus und das Medien- und Politiksystem in den USA. 20.30 Uhr „Fake America Great Again“, Doku über den ganz großen Plan hinter Donald Trump, über Macht und Manipulation. Mittwoch, 22. Mai 19 Uhr Vortrag „Die schwere Arbeit der NGO (Nichtregierierungsorganisationen)“, Referent: Francois Large, Caritas Luxemburg Donnerstag, 23. Mai 18.30 Uhr Vortrag „Heiteres über Bilder im Kopf: Wie Sprache unser Denken prägt und umgekehrt“: Referent Rainer Schmidt, Theologe, Spitzensportler und Kabarettist Freitag, 24. Mai, 10 bis 17 Uhr Thementag „Homo- & Transphobie in der Schule“: Lesben, Schwule, Transgender und Intersexuelle sind Teil jeder Schule, das wird thematisiert. Anmeldung erforderlich. 10 Uhr Mathe ist voll schwul: Workshop ab Klasse 8 14 Uhr Fortbildung für Lehrer 19 Uhr „Wer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“, Politisches Kabarett mit Musik von Heinz Klever 20.30 Uhr „Auf anderen Routen“, Politischer Liedermacher Kai Degenhardt

Der Abend mit dem Kabarettisten ist eine von vielen Veranstaltungen der „Woche der Demokratie“, die das Lokale Bündnis für Familie in Saarburg auf die Beine gestellt hat. Warum das Bündnis die Veranstaltungsreihe ganz bewusst kurz vor die Europawahl gelegt hat, erklärt Geschäftsführerin Anette Barth so: „Unsere Botschaft ist: Schaut auf die Vielfalt. Wie wollen wir in einem Europa leben, wenn Parteien gegen Vielfalt sind? Wenn sich Menschen anfeinden? Die Gesellschaft ist so vielfältig und bereichernd. Warum sollte man da Menschen separieren?“ Für diese Woche werde jetzt richtig „Wallung“ gemacht, überall werde dafür geworben.

Doch Barth geht es nicht nur um die Wahl. Es geht ihr um ein gutes gesellschaftliches Klima. Barth: „Es ist wichtig, dass wir den Gruppen Gehör verschaffen, die – wenn sich das gesellschaftliche Klima ändert – als Erste unter einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu leiden haben.“ Und so sind in Filmen, Vorträgen und Musik Alte und Junge Thema, Flüchtlinge und Homosexuelle, behinderte Menschen und Nichtregierungsorganisationen, denen vorgeworfen wird, die Misere der Flüchtlinge im Mittelmeer mitzuverschulden. In Filmen geht es um Hintergründe zum Wahlsieg von Donald Trump (“Fake America great again“) und investigative Journalisten, die sich den Aus­spruch des amerikanischen Journalisten I. F. Stone „Jede Regierung lügt“ zum Motto gemacht haben und Lügen und Betrügereien von Regierungen aufgedeckt haben. Die Teilnahme ist für alle Veranstaltungen (siehe Info) kostenfrei. der Veranstaltungsort ist, sofern nicht anders angegeben, die Kulturgießerei.