Soziales : Neues Zentrum für Integrationsarbeit in Saarburg – Benefizkonzert zur Eröffnung

Die ukrainische Band Kvitana spielt am Donnerstag, dem Tag der offenen Tür im neuen Interkulturellen Begegnungszentrum in der Saargalerie. Foto: TV/Kvitana

Saarburg/Kell In der Saargalerie in Saarburg eröffnet das Lokale Bündnis für Familien ein Interkulturelles Begegnungszentrum. Was es damit auf sich hat.

(mai) Das Lokale Bündnis für Familien (LBF) in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell kümmert sich um die Flüchtlings- und Integrationsarbeit. Um den Bedarf nach Beratungsräumen im geschützten Rahmen, nach Sprachkursen mit Kinderbetreuung und nach offenen Begegnungen gerecht zu werden, hat das Bündnis eine Außenstelle in der Saargalerie in Saarburg eingerichtet. Das LBF, das in der Kulturgießerei angesiedelt ist, will mit diesem Interkulturellen Begegnungszentrum ganz zentral und präsent für die Menschen da sein. Am kommenden Donnerstag wird es das Zentrum mit einem Tag der offenen Tür und Musik feierlich eröffnen (siehe Infobox).

Und wie kommt das Lokale Bündnis zur Flüchtlingsarbeit? Dazu sagt Annette Barth: „Mit den Herausforderungen bedingt durch den Krieg in der Ukraine wurde auch unser Verein erneut seitens der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell beauftragt, die vielfältigen Aufgaben rund um die Flüchtlings- und Integrationsarbeit in unserem Sozialraum zu übernehmen.“ Auch im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Kreis Trier-Saarburg im Projekt „Flucht & Asyl“ erfülle das Bündnis als Träger für die Ehrenamtskoordination und den sozialen Dienst diese Aufgabe. Die entsprechenden finanziellen Mittel dafür würden der Kreis und die Verbandsgemeinde zur Verfügung stellen.

Info Programm am Tag der offenen Tür 11 Uhr Begrüßung Martin Alten, Vorsitzender des Lokalen Bündnisses für Familie und Anette Barth, Geschäftsführerin 11.30 Uhr Spendenübergabe des Lions Club, Saarburg 11.45 Uhr Vorstellung des Teams 12 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür mit Kreativprogramm, Zeit für Austausch und Begegnung 19 bis 22 Uhr Benefizkonzert der ukrainischen Band Kvitana (ukrainisch Kbitaha) zugunsten der Betroffenen und Opfer des Krieges in der Ukraine

Barth weist darauf hin, dass das LBF die Arbeit vor Ort nur dank eines großen Netzwerks, dem Netzwerk Integration, dem Beirat für Migration und Integration und dem Sozialamt der VG Saarburg-Kell sowie vielen anderen Partnerinnen und Partnern in Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Kammern, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Trier-Saarburg, Schulen, Kirchen, kommunalen Verwaltungen, Hilfsorganisationen, Arbeitgebern und vielen mehr leisten könne. Sie lädt alle Interessierten ein, zum Tag der offenen Tür zu kommen.